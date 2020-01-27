الجزائر 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسدمر الجيش الجزائري بمحافظة تيزي وزو مخبأ للإرهابيين، وأوقفت 18 مهربًا بكل من تامنراست وباجي مختار وتبسة وباتنة وتيارت.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قوات حرس السواحل أحبطت محاولة هجرة غير شرعية لـ11 شخصًا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بوهران، وأوقفت 39 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تامنراست وإن أميناس وعين تموشنت وتبسة.// انتهى //17:21ت م0201