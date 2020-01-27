نجران 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأقام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة نجران أمس، دورة في الإسعافات الأولية، استهدفت طلبة دوري المدارس بتعليم المنطقة.وتناولت الدورة كيفية التعامل مع حالات الإنعاش القلبي الرئوي، والتعامل مع الإصابات المختلفة، وطرق التعامل مع حالات انسداد مجرى الهواء، وحالات الكسور، و كذلك طرق وقف النزيف والتسمم، وحالات الحروق بأنواعها وعلى اختلاف درجاتها.// انتهى //17:22ت م0203