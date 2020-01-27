نجران 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث للبنات أمس، دورة تدريبية بعنوان "الفاعلية الشخصية"، وذلك بمقر الإدارة.وتهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام، إلى تمكين المعلمات بالفاعلية الشخصية لتحسين الممارسات المهنية، وتوظيف ركائز التعلم في القرن الواحد والعشرين لتحسين الأداء وتعزيز تقدير الذات في المجتمع التعلم، والتأثير والإقناع في مجتمعات التعلم وتفعيل دور المبادرات وتوظيف ركائز التوجه نحو الإنجاز في الموقف الصفي، والتعرف على المجتمعات المهنية ومعوقاتها والشراكة المجتمعية.وتأتي الدورة ضمن برامج التطوير المهني التي ينفذها تعليم المنطقة للمعلمين والمعلمات.// انتهى //17:23ت م0204