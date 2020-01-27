نجران 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأقامت كلية التربية – شطر الطالبات – بجامعة نجران اليوم دورة تدريبية بعنوان " المشكلات السلوكية لطفل الروضة" وذلك بقاعة التدريب بالكلية.وتناولت الدورة التي قدمتها الأستاذة ليلى القاضي واستهدفت طالبات التدريب الميداني بقسم رياض الأطفال وبعض مُربيات رياض الأطفال بالمنطقة، أهم المشكلات السلوكية التي يعاني منها الأطفال وشرح طرق علاجها والتعامل معها والسلوك الفعال الذي تقوم بها المربية في حال حدوث بعض المواقف، إلى جانب إدارة المشاكل السلوكية واستعراض اهم النشاطات المقترحة لدعم تطور المهارات الاجتماعية لدى أطفال الروضة.// انتهى //17:25ت م0205