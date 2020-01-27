القاهرة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم على انخفاض حيث خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر4 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 6ر692 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 622ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 6ر0% ليبلغ مستوى 69ر13639 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 38ر0% ليبلغ مستوى 13ر531 نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) بنسبة 64ر0% ليبلغ مستوى 83ر1372 نقطة.وفي ختام تعاملات اليوم سجلت أسعار أسهم 30 شركة ارتفاعا، فيما تراجعت أسعار أسهم 101 شركة، وحافظت 37 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.// انتهى //17:36ت م0209