نجران 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسنفذت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات "بصائر" بمنطقة نجران أمس، برنامج "غراس الطفولة"، وذلك بمقر الجمعية.ويهدف البرنامج إلى غرس العقيدة الصحيحة، وتعزيز القيم والأخلاق الإسلامية للطفل، وتنمية دور الأم في الحياة الأسرية من خلال مسارات روضة السنة، وروضة التنافس، وروضة الأم، وطيف الأخلاق.ويأتي البرنامج ضمن مناشط وبرامج الجمعية التي تقيمها خلال العام الحالي.// انتهى //18:02ت م0210