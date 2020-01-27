أبوظبي 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف الذي يزور الإمارات حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، فضلاً عن الأوضاع في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وآسيا، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.كما شهد الجانبان مراسم تبادل مذكرات تفاهم بين عدد من الجهات في دولة الإمارات وكازاخستان لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين، شملت التعاون في مجال صناعات البتروكيماويات، ومذكرة تفاهم في المجالات التجارية، ومذكرة تفاهم بين المصرف المركزي ومركز أستانا المالي الدولي.// انتهى //18:19ت م0213