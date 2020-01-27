بيروت 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تحسّن بنسبة 0.86% أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 706.29 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 12 ألفاً و707 أسهم، بقيمة 85 ألفاً و45 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 21 صفقة.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و984 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و925 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:22ت م0214