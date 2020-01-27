القاهرة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسفاز فريق أسوان على مضيفه حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد "المكس" بالإسكندرية ضمن الجولة الـ 15 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز ارتفع رصيد أسوان إلى 12 نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر في جدول ترتيب فرق الدوري، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز التاسع.// انتهى //19:16ت م0232