عام / مصر تعلن استقبالها طائرات "الرحمة" لعلاج المرضى اليمنيين بمستشفياتها
الاثنين 1441/6/2 هـ الموافق 2020/01/27 م واس
القاهرة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس
أعلنت الخارجية المصرية أن مصر ستستقبل خلال المرحلة القادمة طائرات الرحمة التابعة للأمم المتحدة القادمة من اليمن، وذلك لعلاج المرضى اليمنيين في المراكز الطبية والمستشفيات المصرية.
وقالت في بيان اليوم: إن ذلك يأتي في إطار دعم مصر المتواصل للشعب اليمني الشقيق، وحرصها على تخفيف الأوضاع الصعبة التي يُعاني منها، والإسهام في تحسين الظروف الإنسانية في اليمن.
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19:17ت م
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