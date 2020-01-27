القاهرة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأعلنت الخارجية المصرية أن مصر ستستقبل خلال المرحلة القادمة طائرات الرحمة التابعة للأمم المتحدة القادمة من اليمن، وذلك لعلاج المرضى اليمنيين في المراكز الطبية والمستشفيات المصرية.وقالت في بيان اليوم: إن ذلك يأتي في إطار دعم مصر المتواصل للشعب اليمني الشقيق، وحرصها على تخفيف الأوضاع الصعبة التي يُعاني منها، والإسهام في تحسين الظروف الإنسانية في اليمن.// انتهى //19:17ت م0233