الطائف 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسنفذ نادي الحي الترفيهي التعليمي بمدينة الملك فهد الكشفية بحوية الطائف أمس احتفالاً بالأيتام وذلك تزامناً مع يوم اليتيم العربيوقد استضاف النادي مجموعة من الأيتام من جمعية البر بالحوية ونفذ لهم برنامجا متكاملاً اشتمل على العديد من المسابقات الثقافية والحركية ورياضية ودوري في البلاستيشن والالعاب الرياضية المختلفة بالإضافة لتقديم الحقائب التعليمية لهم والهدايا واختتم البرنامج بتقديم وجبة الضيافة لهم .من جهته قائد النادي شعلان العتيبي قدم شكره لمنسوبي جمعية البر على حضورهم للبرنامج المعد كما قدم شكره لمنسوبي النادي القائمين على البرنامج متمنيا لهم مزيداً من الابداع والتميز.// انتهى //19:41ت م0238