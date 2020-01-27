الدمام 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسزار معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي اليوم، عدداً من فروع الوزارة بالمنطقة الشرقية، يرافقه مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن بن فهد المقبل، وعدد من منسوبي الفرع .وتأتي هذه الزيارة ضمن اهتمامات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاطلاع على سير العمل في فروعها على مستوى المملكة.وبدأ الغانمي زيارته بمركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام، حيث استقبلهم مدير المركز محمد بن عبدالله الزهراني وعدد من منسوبيه، وتفقد جميع مرافق المبنى، وقوف على مستوى الخدمات المقدمة بالمركز من خلال جولة على أقسامه ووحداته.واطلع على إحدى الوحدات الاجتماعية ونوعية الحالات والإعاقات للمستفيدين فيها مؤكداً على ضرورة تطابقها مع ضوابط الوزارة الجديدة ، مع السعي للسير قدماً في مواكبة خطط الوزارة في التنمية والتأهيل والتمكين وختم الغانمي جولته بالمرور على عدد من الأقسام المهنية واشاد بمخرجاتها المتميزة والتي تحقق اهداف تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل.عقب ذلك, زار دار الرعاية الاجتماعية بالدمام وكان في استقبلهم مدير الدار فهد بن راشد العميره ورئيسة القسم النسائي حنان حصوصه وعدد من منسوبيها، وشملت الجولة على مرافق الدار من قسم الإدارة والقسم الداخلي وقاعة الأنشطة والقسم الطبي وقسم التغذية للوقوف عن قرب على سير العمل وللاطمئنان على راحة الآباء والأمهات.كما زار مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام وكان في استقبالهم مديرة المركز عائشة بنت علي المزيد ، واطلع معاليه خلال جولته داخل مبنى المركز على المرافق للتعرف على الخدمات المقدمة للمستفيدات والتقى خلالها بنزيلات المركز ، كما تمّ إهداؤه لوحة تذكارية من عمل المستفيدات .واختتم جولته بزيارة إلى دار الحضانة الاجتماعية بالدمام وكان في استقباله مديرة الدار أمل الشهراني وعدد من منسوباتها ومستفيداتها واستمع إلى حديث الفتيات عن أعمالهن خلال هذا العام في دورة المهارات الحياتية وأخذ رأيهن في الإنتقال إلى البيوت الاجتماعية، واطلع على مؤشرات التمكين المتحققة للعام ٢٠١٩.وأعرب الغانمي عن سعادته لما شاهده في الفروع من أعمال رائدة وجهود ميدانية مشرفة وتفانٍ لمستفيديها ، كما ودعهم واعداً ببذل كافه الجهود لدعم الفروع والعاملين فيها بما يضمن نجاح مستهدفات الوزارة في تحقيق الرؤية.وثمن معاليه الدعم الكبير الذي يحضى به قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية والتطور الكبير الذي تشهده المنطقة في ظل رؤية المملكة 2030.وفي ختام الزيارة أشاد المقبل بزيارة معالي نائب وزير العمل للتنمية الاجتماعية وما لها من أثر إيجابي لدعم مسيرة العمل وعجلة التنمية .// انتهى //19:44ت م0241