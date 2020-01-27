طرابلس 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأوصت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كلًّا من حكومة الوفاق وقوات القيادة العامة بصرف تعويضات لضحايا الغارتين الجويتين اللتين استهدفتا مجمع مباني الضمان في تاجوراء في 2 يوليو الماضي.ودعت البعثة، في تقرير صادر اليوم طرفي النزاع إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في الغاراتين، مشددة على ضرورة إغلاق جميع مراكز احتجاز المهاجرين، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع تكرار «مثل هذه الانتهاكات»، كما جددت الدعوة للمجتمع الدولي من أجل ضمان الامتثال الكامل للحظر المفروض على الأسلحة تماشيًا مع قرار مجلس الأمن 1970 لسنة 2011.// انتهى //19:47ت م0243