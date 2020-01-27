القاهرة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأكد رئيس منتدى علماء أفريقيا رئيس التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب أفريقيا الشيخ محمد الحافظ النحوي أن دور المملكة العربية السعودية - بحكم كل الاعتبارات الإستراتيجية والفكرية والعقدية - دور ريادي على مستوى العالم وليس فقط في العالم الإسلامي، وأنها الحاضنة لرسالة الإسلام الخالدة، هكذا أراد الله لها أن تكون.جاء ذلك في تصريح له على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي بعنوان "مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي " برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ومشاركة نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.وأوضح النحوي أن المملكة العربية السعودية مركز رئيسي لتوجهات الأمة الإسلامية، وفي أمن المملكة واستقرارها وسلامة سيرها وقيادتها يكون العالم الإسلامي كله في مأمن عن الفتن والشرور .وأشار الشيخ الحافظ النحوي إلى أنه بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والمتابعة المستنيرة لسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - نرى أن رؤية 2030 تتقدم بشكل كبير جداً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وعلى المستويات كلها، فما نشاهده في المملكة يوما بعد يوم يثلج صدور المسلمين في كل مكان.وقال رئيس منتدى علماء أفريقيا : إنه واجب على كل مسلم في كل أنحاء المعمورة أن يكون له نفس الإحساس في المواطنة وفي الاهتمام بشأن المملكة العربية السعودية، لأنه إذا استهدفت المملكة من خصومها وأعدائها فهذا استهداف لكل مسلم على وجه الأرض، ويجب على المسلمين أن يكونوا صفاً واحداً وهذا ما يقتضيه الوفاء والعرفان بالجميل لهذا البلد الذي يخدم الإسلام وضيوف الرحمن.ونوه فضيلته بتميز مشاركة المملكة في مؤتمر الأزهر برئاسة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي جسد سياسة المملكة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين - أيدهما الله - بالعناية بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين.// انتهى //19:47ت م0244