عام / مقتل وإصابة 10 مدنيين بقصف ميليشيات الحوثي لسوق شعبي غرب محافظة تعـز اليمنية
الاثنين 1441/6/2 هـ الموافق 2020/01/27 م واس
تعـز 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس
قُتل 3 مدنيين وأصيب 7 آخرون اليوم بقصف للميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران استهدف سوقاً شعبياً غرب مدينة تعز اليمنية.
وقال مصدر محلي بالمحافظة وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" : إن القصف استهدف سوق "المقهاية" بمنطقة الضباب بصاروخ كاتيوشا, مما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 7 آخرين تم إسعافهم لتلقي العلاج.
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19:48ت م
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