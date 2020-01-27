تعـز 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسقُتل 3 مدنيين وأصيب 7 آخرون اليوم بقصف للميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران استهدف سوقاً شعبياً غرب مدينة تعز اليمنية.وقال مصدر محلي بالمحافظة وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" : إن القصف استهدف سوق "المقهاية" بمنطقة الضباب بصاروخ كاتيوشا, مما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 7 آخرين تم إسعافهم لتلقي العلاج.// انتهى //19:48ت م0245