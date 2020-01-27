جيبوتي 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسشاركت اليمن اليوم في أعمال المنتدى العالمي الثالث للتعليم المتوازن والشامل 2030م المنعقد في جيبوتي خلال الفترة من 27 وحتى 29 يناير الجاري، بوفد برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليمني الدكتور حسين باسلامة، ويضم وزير التعليم والتربية اليمني الدكتور عبدالله لملس ورؤساء جامعات حضرموت وصنعاء وأبين.واستعرض وزير التعليم والتربية اليمني خلال المنتدي الذي يشارك فيه أكثر من 671 من وزارات التعليم والهيئات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بمجال التعليم من أكثر من 110 دولة حول العالم، وضع التعليم في اليمن، وما ارتكبته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من انتهاكات وجرائم استهدفت القطاع التعليمي.ولفت إلى أنه في عام واحد سجلت 396 حالة تجنيد للأطفال دون السن القانونية، و3277 حالة نهب للمرتبات والمساعدات الإغاثية، و8929 حالة فصل وظيفي لمعارضي الانقلابيين في صنعاء، و65 حالة اعتداء على وقفات احتجاجية سلمية لمعلمين، و2903 فعاليات أقامها الانقلابيون لطمس الهوية الوطنية، إضافة إلى نزوح 8370 معلمًا بسبب المليشيا.وحذّر الوزير اليمني من ظاهرة تجنيد الأطفال بمناطق الانقلابيين والتي تضاعفت في الآونة الأخيرة لتصل إلى أرقام قياسية.. مشيراً إلى أن الأطفال يشكلون ثلث العناصر المقاتلة في صفوف المليشيا الحوثية, كما أوضح أن المليشيا الحوثية جندت أكثر من 30 ألف طفل واستخدمتهم في الصراع، فيما أُكد مقتل 3 آلاف و279 طفلاً وطفلة.// انتهى //20:49ت م0255