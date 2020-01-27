أبوجا 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير2020 م واسقُتل أربعة أشخاص وأصيب 13 آخرون، في هجوم انتحاري مزدوج استهدف اليوم مسجدًا في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا.وأفادت مصادر نيجيرية بأن الهجوم الانتحاري استهدف جمعًا من المصلين في صلاة الفجر.وأشارت المصادر إلى أن امرأتين نفذتا الهجوم الانتحاري، لكن السلطات لم تتعرف على هويتهما حتى اللحظة كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما اتخذت السلطات المحلية تدابير أمنية مشددة في مكان الحادثة.يذكر أن هجمات منظمة "بوكو حرام" الإرهابية في نيجيريا تسببت في مقتل أكثر من 20 ألفًا منذ عام 2009.//انتهى//20:50ت م0258