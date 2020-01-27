الجزائر 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الذي يزور الجزائر حاليًا.وأوضح بيان لديوان رئيس الوزراء الجزائري أن اللقاء تطرق إلى تقييم التعاون الثنائي في مختلف المجالات والنظر في سبل دعمه، لاسيما في مجالي الشراكة والاستثمار.وأضاف المصدر أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأزمة الليبية وآخر تطوراتها.// انتهى //20:52ت م0259