ينبع 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأقامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس التميز لمحافظات منطقة المدينة المنورة اليوم مؤتمراً صحفياً بقاعة مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة بدر وذلك بحضور محافظ بدر خالد الضويان وعدد من المسؤولين ومنسقي منتحبات المحافظات والإعلامين .وأفاد المدير التنفيذي لبطولة كأس التميز لمحافظات منطقة المدينة المنورة يوسف الحربي أن الفرق قُسّمت إلى مجموعتين، المجموعة الأولى وتضم منتخبات بدر / ينبع / العلا / المهد والمجموعة الثانية تضم وادي الفرع / والحناكية / والعيص / وخيبر .وقدم شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه على دعمهما للأنشطة الرياضية في المنطقة لإتاحة الفرصة للشباب لإبراز قدراتهم وإمكاناتهم وتنشيط الحراك الرياضي بين أبناء المنطقة، كما قدم الشكر لمحافظ بدر لتسخير جميع إمكانات المحافظة في سبيل إنجاح النسخة الثانية من كأس التميز التي ستنطلق يوم الجمعة الموافق 1441/6/13 هـ// انتهى //20:59ت م0260