الداير 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسالتقي محافظ الداير بني مالك نايف بن لبدة، أمس بمكتبه بالمحافظة صاحب متحف جبل طلان للتراث سلمان بن جبران المالكي.وأشاد المحافظ في بداية اللقاء بجهود المالكي في العناية بالتراث والقطع الأثرية ومشاركته المستمرة في فعاليات المنطقة وبمهرجان الجنادرية، مقدما شكره على ما بذله من جهود في سبيل جمع هذه المقتنيات الأثرية والتراثية موجهاً له الدعوة للمشاركة في مهرجان البن السابع الذي سيرعى انطلاقته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الخميس المقبل ، من خلال ركن خاص للمتحف دعما للجانب التراثي وإثراء المهرجان من جميع الجوانب بهدف تعريف الزوار والابناء بتراث العريق لمحافظة الدائر بني مالك.يذكر أن متحف جبل طلان الواقع بوادي مضايا بآل علي يوجد به أكثر من 7 آلاف قطعة أثرية من تراث المحافظة والمنطقة بوجه عام، جمعها صاحب المتحف على مدى 32 عاماً.// انتهى//21:12ت م0261