قوز الجعافرة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسانطلقت اليوم فعاليات بطولة مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرياضية، التي تستضيفها إدارة الدفاع المدني بمحافظة صبيا على ملعب بلدية قوز الجعافرة.ويتنافس خلال البطولة التي تستمر ثلاثة أيام، أربع فرق رياضية تمثل جميع إدارات الدفاع المدني بالمنطقة، في ألعاب ( كرة القدم) و ( تحدي رجال الدفاع المدني) .وتهدف البطولة الرياضية إلى التشجيع على ممارسة الأنشطة الرياضية وبث روح التنافس الإيجابي بين منسوبي الدفاع المدني، إضافة إلى اختبار كفاءة وجاهزية رجال الدفاع المدني والرفع من قدراتهم البدنية والمهارية في استخدام تجهيزات الإطفاء والإنقاذ من خلال منافسات تحدي رجال الدفاع المدني التي تعتمد على السرعة والمهارة و التحمل ، التي يؤديها رجال الدفاع المدني وهم بكامل تجهيزاتهم الوقائية ، وتضم مهارات رئيسة في إطفاء الحريق وإنقاذ المحتجزين والدخول في الأماكن الضيقة وصعود السلالم وحمل المصابين ونقلهم.// انتهى //21:12ت م0262