حائل 2 جمادى الآخرة 1441هالموافق 27 يناير 2020 م واسرأس وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري بمقر فرع الهيئة العامة للإحصاء اليوم اجتماع اللجنة المحلية لتعداد السعودية 2020 بحضور أعضاء اللجنة .وأكد المطيري في مستهل الاجتماع حرص صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه على تكامل جهود الإدارات الحكومية ذات العلاقة وتكثيف الاستعدادات بما يحقق أهداف تعداد السعودية 2020 في المنطقة بمتابعة من وكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ وتعاون الجميع، وحث على العمل بروح الفريق الواحد وإنجاح مهام التعداد واستيفاء المعلومات والعمل على تجاوز جميع التحديات .بعدها ناقش المجتمعون آليات العمل التكاملي والتنسيقي بين مختلف الجهات وتوزيع المهام والأدوار بما ينعكس إيجاباً على نتائج التعداد ودورها الاقتصادي والتنموي مستقبلاً.// انتهى//21:12ت م0263