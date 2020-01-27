سياسي / مصرع قائد القطاع الغربي للمليشيات الحوثية في مواجهات غرب محافظة تعـز اليمنية
الاثنين 1441/6/2 هـ الموافق 2020/01/27 م واس
تعـز 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس
لقي قائد القطاع الغربي للمليشيا الحوثية مصرعه وعدد من مرافقيه اليوم في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني غرب مدينة تعـز.
وأكد مصدر عسكري يمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// مصرع قائد القطاع الغربي للمليشيات المكنى بأبي عبد العزيز و4 من مرافقيه في مواجهات اندلعت غرب مدينة تعز, مشيراً إلى أن المليشيا تكبدت خسائر في الأرواح والمعدات العسكرية.
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