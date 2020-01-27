تعـز 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسلقي قائد القطاع الغربي للمليشيا الحوثية مصرعه وعدد من مرافقيه اليوم في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني غرب مدينة تعـز.وأكد مصدر عسكري يمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// مصرع قائد القطاع الغربي للمليشيات المكنى بأبي عبد العزيز و4 من مرافقيه في مواجهات اندلعت غرب مدينة تعز, مشيراً إلى أن المليشيا تكبدت خسائر في الأرواح والمعدات العسكرية.// انتهى //21:19ت م0264