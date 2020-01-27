02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة اليوم، أسماء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة للدورة الرابعة عشرة بواقع خمس مقاعد لفئة التجار و خمس مقاعد لفئة الصناعيين.وحصل على المركز الأول لفئة التجار عبد العزيز مدني الأحمدي بـ ٧٦٦ صوتًا، فيما حصل رويفد مناور الصاعدي على 701 صوت، ونايف عودة الصاعدي ٥٠١ صوت، ونايف مبيريك الجابري ٣٢٨ صوتًا، وفاهد محمد المحمدي 305 أصوات, وأحرز صالح صديق فارسي المركز الأول في فئة الصناع بعدد 869 صوتًا، فيما حصل مازن عبد الله السحيمي على ٦٤٦ صوتًا، وعصام صالح الهلالي ٤٢٣ صوتًا، ووائل حسن فارسي 254 صوتًا، و إياد عبد الوهاب بافقيه 216 صوتًا.يذكر أن هذه الانتخابات تعد الثانية منذ أن بدأت آلية التصويت عن بعد بحيث يستطيع الناخب والناخبة الإدلاء بصوته من خلال رابط إلكتروني.// انتهى //21:20ت م0266