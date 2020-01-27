الرياض 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز الرئيس الفخري للجمعية السعودية للفنون التشكيلية اليوم، المعرض التشكيلي (لون ونغم)، الذي تنظمه الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت"، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة منال الرويشد وعدد من الفنانين التشكيلين والمهتمين بالفن التشكيلي، وذلك في البيت الموسيقي للفنون بالرياض.وأوضحت الدكتورة الرويشد أن معرض "لون ونغم " يعد مزيجًا بين الفن التشكيلي والموسيقى، مشيرة إلى أن هذا المعرض يهدف إلى توثيق أواصر الصلات الفنية والاجتماعية بين الفنانين التشكيلين والمهتمين بمجالات الموسيقى، وتوطيد العلاقة بين الجمعية والقطاعات الأخرى في الداخل والخارج.وأبانت أن جمعية "جسفت" تسعى إلى وضع الخطط والبرامج والمشاريع التي تعمل على تقديم الفن التشكيلي وفنانين بالمستوى، الذي يواكب التطور والتقدم العالمي مع التأكيد على الثقافة والهوية المحلية، لافتة النظر إلى أن الجمعية تهتم بتجسير العلاقة بين الفن التشكيلي والفنون الأخرى، وإحداث التغيير ونمو الحس الجمالي في المشهد الثقافي لإثراء المجتمع المحلي من خلال الفعاليات الثقافية والفكرية التي تسهم في تنمية الوعي الفني.يذكر أن المعرض تزين بـ 100 عمل فني متنوع لـ60 فنانًا وفنانة تشكيلية من مختلف مناطق المملكة، تناولت مواضيع هذه الأعمال المزيج بين الفن التشكيلي والمعدات الموسيقية والزخرفة العربية والخط العربي.// انتهى //21:30ت م0268