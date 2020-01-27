الرياض 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسضمن جدول أعمال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، ناقش وكلاء الزراعة ووكلاء المياه، في اجتماعهم الأول بالعاصمة السعودية الرياض، تعزيز الأمن الغذائي العالمي والتعاون في مجال إدارة المياه المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات العالمية للوصول إلى الأهداف المرجوة، للحد من الفقد والهدر للغذاء وتشجيع الاستثمار الزراعي المسؤول وتبني إدارة مستدامة للمياه.وتناول الاجتماع الذي استمر يومين أبرز التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي وادارة المياه، بحضور ممثلي الدول الأعضاء والدول المستضافة، إلى جانب ممثلين من منظمات دولية وإقليمية، ورأسه كل من وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبد العزيز البطشان، ووكيل الوزارة للمياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبد العزيز بن محارب الشيباني.وتعد قضيتا الأمن الغذائي وإدارة المياه من أشد القضايا العالمية إلحاحًا؛ إذ يفتقر قرابة 800 مليون إنسان إلى الموارد الغذائية اللازمة، ولا يزال مليار إنسان يعانون من شح المياه.وحرصًا من المملكة على تمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض، ستسعى من خلال رئاستها لمجموعة العشرين إلى تعزيز التوافق حول السياسات الكفيلة بالتصدي للتحديات الناشئة في قطاع الزراعة، كما ستعزز المملكة الجهود المبذولة لمعالجة قضية فقدان الموارد الغذائية وهدرها وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه.ومن المقرر انعقاد الاجتماع الثاني لوكلاء الزراعة واجتماع وزراء الزراعة في شهر مارس 2020.وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين www.g20.org.ولاستفسارات وسائل الإعلام : G20Media@saudisecretariat.gov.sa +966118296129// انتهى //22:14ت م0273