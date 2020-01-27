الرياض 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسيخوض فريق الأهلي السعودي مساء غد 28 يناير 2020 م الملحق المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا مع فريق إستقلول الطاجكستاني, على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وفي حال الفوز سيتواجد في المجموعة الأولى إلى جانب الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والمتأهل من الملحق الذي سيجمع فريق الاستقلال الإيراني وفريق الريان القطري الذي يقام عند الساعة 6:18 مساء غد.// انتهى //22:19ت م0274