سكاكا 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسانطلقت اليوم على مسرح وملاعب جامعة الجوف بمدينة سكاكا دورة الحكام المستجدين، التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلًا باللجنة الرئيسة للحكام، ويحاضر فيها الحكم الدولي السابق عبدالله القحطاني.وبين رئيس لجنة الحكام الفرعية بمنطقة الجوف أحمد بن الأسمر الرويلي أن الدورة التي التحق بها أكثر من 50 شاباً تستمر لـ 3 أيام، يخضع بعدها المتقدمين لاختبار نهائي قبل اعتمادهم من الاتحاد السعودي لكرة القدم.وتسعى اللجنة الفرعية بالتعاون مع اللجنة الرئيسة ومكتب هيئة الرياضة بالمنطقة لاتساع قاعدة الحكام بالمنطقة والاهتمام بالحكام الواعدين.// انتهى //22:37ت م0275