الرياض 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأكد المدير الفني لفريق الأهلي السعودي لكرة القدم السويسري كريستيان جروس صعوبة المواجهة غدًا مع فريق إستقلول الطاجكستاني في مباراة الملحق المؤهلة لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.وأبان أن البطولة الآسيوية قوية ونطمح من خلال مباراة الملحق الفوز والمضي قدمًا في البطولة، قائلًا "لدينا رغبة كبيرة في تحقيق الفوز والظهور بروح الفريق وتحقيق الانتصار "، داعيًا جمهور فريقه للمؤازرة في بداية المشوار .وأكد حارس الفريق ياسر المسيليم أهمية التركيز في اللقاء وتحقيق الفوز خصوصًا وأن المباراة خروج ملغوب ولا بديل عن الانتصار، موضحًا أن المواصلة في دوري أبطال آسيا هو الهدف .// انتهى //22:40ت م0276