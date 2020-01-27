عام / سمو أمير منطقة حائل يعزي أسرة السلامة
الاثنين 1441/6/2 هـ الموافق 2020/01/27 م واس
حائل 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل واجب العزاء لأسرة السلامة في وفاة عبدالكريم بن صالح السلامة - رحمه الله- .
جاء ذلك خلال زيارة عزاء ومواساة قام بها سموه لمنزل أسرة الفقيد بمدينة حائل مساء اليوم ، التقى خلالها بإخوة وأبناء الفقيد ، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان .
من جهتهم أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة حائل على زيارته ومشاركتهم العزاء التي خففت مصابهم ، سائلين الله أن يجعل ما قام به في ميزان حسناته وأن يكتب له الأجر والثواب .
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