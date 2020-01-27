حائل 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل واجب العزاء لأسرة السلامة في وفاة عبدالكريم بن صالح السلامة - رحمه الله- .جاء ذلك خلال زيارة عزاء ومواساة قام بها سموه لمنزل أسرة الفقيد بمدينة حائل مساء اليوم ، التقى خلالها بإخوة وأبناء الفقيد ، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان .من جهتهم أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة حائل على زيارته ومشاركتهم العزاء التي خففت مصابهم ، سائلين الله أن يجعل ما قام به في ميزان حسناته وأن يكتب له الأجر والثواب .// انتهى //22:54ت م0278