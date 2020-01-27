بغداد 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واستلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي عادل عبد المهدي اليوم اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.وأفاد بيان صحفي حكومي عراقي أنه جراء خلال الاتصال التأكيد على علاقات الصداقة بين البلدين وإدانة الاعتداءات التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد, ,وتعزيز إجراءات القوات العراقية المسؤولة عن حمايتها ومتابعة التحقيقات والإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية وتقديم مقترفيها إلى القضاء.ونقل البيان عن عبد المهدي تأكيده أهمية التهدئة في المنطقة واحترام الجميع لسيادة العراق وقراراته, وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وبذل الجهود البناءة والجدية لتحقيق ذلك.فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي استعداد بلاده لإجراء مباحثات جدية حول تواجد القوات الأجنبية في العراق والتعاون لتحقيق السيادة العراقية.// انتهى //23:13ت م0280