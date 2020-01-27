الرياض 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسدشن أصحاب المعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام في المملكة العربية السعودية، بحضور نائب وزير المالية حمد البازعي ورئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح، ، وذلك خلال افتتاح فعاليات منتدى المحاسبين السعودي بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات .وجاء إعداد دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام الصادر من مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية بعد دراسة مستفيضة أخذت في الاعتبار معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام كافة، المبنية على أساس الاستحقاق، وتحديد احتياجات المملكة.وبلغ عدد الموضوعات المعتمدة التي شملها الدليل أربعين موضوعاً، تضمَّنت إطار مفاهيم التقارير المالية ذات الغرض العام، وستةً وثلاثين معيارًا، وثلاثة إرشادات مُوصًى بها، كما تضمَّنت الدراسة المرفقة بكل معيار حصرًا للتعديلات المدخلة على المعيار الدولي، وبيان أسباب التعديلات.يذكر أن وزارة المالية تُشارك بالمعرض المصاحب لفعاليات منتدى المحاسبين السعودي من خلال جناح يعرض التفاصيل الكاملة لمشروع التحول المحاسبي وأهدافه ومراحله. ويُعد المنتدى الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، إذ يتيح منصة لشركات ومكاتب المحاسبة والهيئات المهنية والهيئات التنظيمية والرقابية والقطاع العام والمُنشآت التجارية؛ لصياغة التصوّر الذي يُمكن أن تُسهم به مهنة المحاسبة والمراجعة في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويشارك فيه نُخبة من المُختصين والمُهتمين على الصعيدين المحلي والدُولي، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات السعودية والهيئات المهنية المحلية والدولية.// انتهى //23:33ت م0282