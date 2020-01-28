الرباط 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسوجه العاهل المغربي الملك محمد السادس حكومة بلاده بإعادة 100 مواطن مغربي، الموجودين حاليًا بإقليم ووهان الذي وضعته السلطات الصينية تحت الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، وأغلبهم من الطلبة، إلى أرض المملكة المغربية.كما أمر ملك المغرب باتخاذ التدابير اللازمة على مستوى وسائل النقل الجوي، والمطارات الملائمة والبنيات التحتية الصحية الخاصة للاستقبال.//انتهى//00:17ت م0286