الرياض 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأكد رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سلطان السريع أن تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، يعد تشريفًا وتتويجًالجميع ملاك الإبل ومحبيها ليس في السعودية وحسب بل في جميع الدول العربية .وقدم السريع التهنئة لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين على هذا النجاح الكبير الذي تتوج بتشريف ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وضيوفه الكرام، مفيدًا أن جهود الجميع كانت متكاتفة لأجل تميز المهرجان، خاصة وأنه يحمل اسم عزيز وغال في قلب كل مواطن سعودي، وهو اسم الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، و يشرف عليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - ، مما ضاعف المسؤولية من أجل بذل الغالي والنفيس ليظهر المهرجان بهذه الصورة المشرفة، في ظل الاهتمام الكبير الذي تبديه قيادتنا الرشيدة - أيدها لله - تجاه كل مناسبة تعكس ثقافة وتراث المملكة للعالم.كما قدم السريع شكره لمنصات الإعلام السعودي كافة، مؤكدًا أنها لعبت دورًا كبيرًا في نجاح المهرجان، باعتبارها شريكًا أساسيًا في كل الخطوات التي تمت قبل وأثناء الفعاليات المتنوعة التي صاحبت المهرجان في مراحله المختلفة.ولفت الانتباه إلى أن التنسيق كان كبيرًا بين اللجنة الإعلامية للمهرجان والوسائط الإعلامية المختلفة، لاسيما الصحافة التي نقلت الحدث باحترافية كبيرة ودقة ومهنية عالية.إلى ذلك رفع الشكر لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين، مؤكدًا أنه وضع الإبل ورياضتها في مكانة عالمية غير مسبوقة، من واقع سعيه لأن تحتل الموقع الذي تستحقه، إذ ينوي نقل السباقات من المحلية إلى العالم الخارجي، ويسعى جاهدًا لأن تكون المحطة المقبلة هي أوروبا.موصلًا الشكر لنائب المشرف العام للمهرجان والرئيس التنفيذي لنادي الإبل خالد بن سعود أبو حيمد الذي ذلل كل الصعوبات التي واجهت فريق العمل ودعم الجميع نحو تحقيق هذا النجاح الذي يليق بمناسبة وطنية شرفها برعايته خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - .// انتهى //00:23ت م0288