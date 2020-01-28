الرباط 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأكد المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الدكتور سالم بن محمـد المالك التزام المنظمة بتقديم الدعم والمقترحات للدول الأعضاء فيما يخص الأدوات والمناهج من أجل تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع.وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم من مقرها بالرباط أن المالك أشار في كلمة ألقتها نيابة عنه الخبيرة بمديرية العلاقات الخارجية والتعاون بالإيسيسكو ياسمينة الصغروني، خلال انطلاق أعمال الدورة الثالثة لمنتدى التعليم المتوازن والشامل بجيبوتي، أن المنتدى مناسبة للاحتفال بمخرجات المسار التشاوري والتشاركي الذي انخرط فيه كبار المفكرين والممارسين وصانعي القرار والأطر التقنية في مجال التعليم، بُغية وضع نهج تربوي مؤثر وفعال تهتدي به الأجيال الحالية والصاعدة في قارة متغيرة وعالم متحول.وأضاف البيان أن الإيسيسكو تدرك في رؤيتها الإستراتيجية الجديدة أن مستقبل التربية متنوع التخصصات يراعي التعقيدات وتعدد الثقافات، والأهم من هذا أنه حيوي لتعزيز قدرة الدول الأعضاء على التكيف والإسهام في تحقيق مستقبل مستدام للجميع.// انتهى //00:32ت م0290