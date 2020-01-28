بريدة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسواصل ملتقى شباب الوطن, برامجه وأنشطته التي تعنى بالشباب ،المقام بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، حيث أقيمت اليوم ورشة عمل بعنوان " نشر ثقافة العمل الحر "، و ورشة عمل بعنوان " أنا سوف أكون "، التي تناولت الثقة بالنفس وبناء التغيير الذاتي ، وكيفية تحقيق التوازن الذاتي بالثقة بالنفس، بحضور أمناء مجالس شباب المملكة وعدد من الزوار.// انتهى //00:34ت م0291