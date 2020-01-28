تونس 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واساستقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الذي يزور تونس حاليًا.وأفاد بيان صادر عن الرئاسة التونسية، بأن اللقاء تناول العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خاصّة في مجال الاستثمار والتعاون الفني.وأضاف البيان أنه تم التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدّمتها الأزمة الليبية، حيث تمّ التأكيد على أهميّة التنسيق والتعاون بين البلدين لإيجاد حلّ سلمي ينهي هذه الأزمة ويسهم في حقن دماء الشعب الليبي، وبحث سبل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الأخير ومن بينها ضرورة التزام مختلف الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار في إطار حلّ سياسي ليبي ليبي.// انتهى //00:58ت م0294