جدة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسدشنت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة اليوم الملتقى الثاني للتأهيل والإصلاح للمديرية العامة للسجون تحت عنوان "التطوير من خلال شركاء النجاح" بمركز "ثقة" بإدارة سجن بريمان جدة، بحضور مدراء شعب و أقسام التأهيل والإصلاح في سجون مناطق المملكة .ويناقش الملتقى الذي يستمر يومين أكثر من 22 ورقة عمل منها 15 ورقة في يومه الأول تتضمن عرض النموذج التشغيلي للمديرية العامة للسجون، ومركز فجر التأهيلي ، ومركز تدريب وتأهيل النزيلات، ودور الإخصائي الاجتماعي، بالإضافة إلى الرعاية النفسية في المؤسسات الإصلاحية لاضطراب كرب ما بعد الصدمة، إلى جانب ورقة منصة إلكترونية لتوظيف نزلاء ثقة، والبرامج والأنشطة ودورها في الإدماج المجتمعي.و تتضمن أوراق عمل اليوم الأول برنامج التشغيل في السجون، التحديات التي تواجه السجون في الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية، وبرامج التدريب والتعليم التي تعيق التأهيل والإصلاح وطرق معالجتها، والحقوق المالية للنزلاء من أجور التشغيل والمكافآت، وتمكين التقنية لتسهيل أعمال برامج التأهيل والإصلاح.ويناقش الملتقى في يومه الثاني غدا عدد 7 أوراق عمل مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية ممن لهم علاقة شراكة مع السجون مثل التعليم والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والصحة وتراحم منها موضوع التدريب في السجون، والتعليم وتطوير الخدمات الصحية، عمل وزارة الصحة.وينظم الملتقى في ختام فعالياته برنامج زيارة ميدانية للاطلاع على المراكز التأهيلية الحديثة التي تعنى بتقديم برامج إصلاحية نوعية والمتمثلة في برامج ثقة وإشراقة وقويم.// انتهى//01:01ت م0295