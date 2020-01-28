تونس 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير2020 م واسالتقى وزير الدفاع التونسي بالنيابة محمد كريم الجموسي اليوم ، مع سفير إيطاليا بتونس لورنزو فانارا ، تحضيرا لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الإيطالية في دورته الواحدة والعشرين والذي سيعقد خلال فبرابر القادم.وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم ان الجانبان تطرقا الى المحاور الأساسية لهذه الدورة المتمثلة في التدريب وإنجاز مركز خاصة بالتدريب في الغوص والأعمال تحت المائية بمنطقة جرجيس ، منوهين بالعلاقات التاريخية والحضارية التي تربط بين البلدين الصديقين في عديد المجالات خاصة منها المجال الامني.// انتهى //02:14ت م0297