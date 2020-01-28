الرياض 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يرعى المنتدى الدولي للأمن السيبراني.خالد الفيصل يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.أمير الرياض يستقبل سفير سلطنة عمان.بحوث علمية وشراكات مجتمعية في انطلاق مؤتمر الزهايمر الدولي الرابع.فيصل بن سلمان يدشّن معرض «خير أمة» بالجامعة الإسلامية.فيصل بن مشعل: شباب الوطن عدة المستقبل وصمام الأمان.نائب أمير الرياض يفتتح أسبوع المهنة بجامعة الملك سعود‎.وزير خارجية المملكة المتحدة يستقبل سمو وزير الخارجية.الشورى يقر تعديل الإجراءات الجزائية ويؤيد إنشاء قوات خاصة للأمن البيئي.وزير الصحة يزور جناح مجموعة د. سليمان الحبيب بمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2020.أمـيـر القصـيـم يـدشـن ويؤسـس عـدداً مـن المشـاريـع بالبكيرية ومراكزها.فيصل بن مشعل يؤسس ويدشن عدداً من المشاريع لبلدية البكيرية بأكثر من 200 مليون.«التحالف»: «طائرات الرحمة» لنقل المرضى من اليمن إلى مصر والأردن.تنديد عراقي بالهجوم الصاروخي على السفارة الأميركية.المسماري: الحل عسكري ولن نتراجع عن مكتسباتنا.1411 مسيرة احتجاجية إيرانية خلال 2019.نواب بريطانيا يودعون البرلمان الأوروبي.// يتبع //07:51ت م0004