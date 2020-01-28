وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تفويض دولي) : تثبت المملكة أنها الدولة الأكثر تأثيراً على سطح هذا الكون، عندما يتعلق الأمر بأسواق النفط العالمية، من خلال شبكة علاقات واتصالات قوية مع جميع الدول المنتجة والمستهلكة، لتحديد بوصلة هذه الأسواق، وتعزيز استقرارها، بما يضمن تأمين الطاقة للعالم بأسعار مرضية للجميع.وبينت أن لدور الذي تلعبه المملكة في قيادة أسواق النفط، لم يأت من فراغ، وإنما من تاريخ طويل، شهدت صفحاته الكثير والكثير من المبادرات السعودية، التي تهدف إلى دعم الأسواق والحفاظ على استقرارها وأمنها، فضلاً عن أن المملكة المصدر الأول والآمن للنفط في العالم، وأكبر مصدر له، هذا المضمون، ردده مجدداً وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، فوق منبر المنتدى الدولي "دافوس"، عندما أكد أن العالم يعترف بالمملكة كمسؤول وفاعل مؤثر في الساحة الدولية.وأضافت أن الوزير جدد من فوق المنبر ذاته، أن المملكة تضمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق، كونها مزوداً للطاقة ولاحتياجات العملاء، وقد أظهرت قدرتها على إنقاذ أمن الطاقة في العديد من الظروف.و قالت أن دول العالم لا تنسى للمملكة جهودها في استقرار أسواق النفط، وثبات أسعاره وحمايتها وقت الأزمات الدولية، هذه الدول تثق كثيراً في إمكانات المملكة، وقدرتها على علاج أي أزمة تؤثر في أسعار النفط صعوداً وهبوطاً، وكأنها تمنح المملكة تفويضاً لعلاج الأزمة في حينه، ولعل آخر هذه الجهود، إنقاذ أسواق الطاقة عندما انهارت أسعار النفط بشكل خطير قبل نحو 4 سنوات، إذ واجهت المملكة تحديات صعبة، وعملت بحزم وعزم على استعادة التوازن في السوق النفطية، وقادت اجتماعات منظمة أوبك بحكمة وتعقل، وأقنعت أعضاء المنظمة، ودولاً أخرى من خارجها بخفض الإنتاج، وهو ما أنقذ الأسعار من الانهيار، ومازال دور المملكة مستمراً في هذا الجانب، تعززه ثوابت المملكة ومبادئها بأن تكون مصدر أمان للطاقة لجميع شعوب العالم، غنيها وفقيرها.وختمت :ويبقى اللافت في كلمة الوزير، أنها لم تقتصر على أمر النفط فحسب، وإنما شملت أيضاً ضرورة التخفيف من آثار انبعاثات الغازات التي تولد تغير المناخ، في إشارة إلى انبعاثات من التحول الصناعي، واستخدام النفط والغاز ومن مصادر الاستخراج والإنتاج، ومن منطلق استضافتها لمجموعة العشرين ورئاستها لها، فاجأت المملكة الجميع وأعلنت عن جهودها في هذا الجانب، بأن لديها حلولاً ستعلن عنها خلال 60 يوماً من الآن، من بوابة برنامج وطني، الذي يتعلق باقتصاد الكربون الدائري للإسهام في تخفيف الانبعاث. // يتبع //07:52ت م0005