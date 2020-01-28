طرابلس 3 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على بيان المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الذي أوضح فيه إعادة النظر في مشاركته في أي حوارات بسبب خروقات الهدنة، داعيًا المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الخروقات.ونقلت توصية بعثة الأمم المتحدة للدعم كلًّا من حكومة الوفاق وقوات القيادة العامة بصرف تعويضات لضحايا الغارتين الجويتين اللتين استهدفتا مجمع مباني الضمان في تاجوراء في 2 يوليو الماضي، داعيةً طرفي النزاع إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في الغاراتين، مشددة على ضرورة إغلاق جميع مراكز احتجاز المهاجرين.وعرجت صحف الثلاثاء على المبعوث الأممي غسان سلامة وتأكيده أن هناك انقسامًا في مجلس الأمن بشأن ليبيا، بسبب انقسام مصالح الدول الكبرى الأعضاء فيه، مدللًا على ذلك باجتماعه 15 مرة منذ بدء الأحداث في طرابلس دون اتخاذ قرار بوقف اطلاق النار، مضيفًا أن غالبية الأطراف الخارجية تتصارع على مصالحها في ليبيا.// انتهى //08:22ت م0009