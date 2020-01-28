إسلام آباد 3 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم توجيه رئيس الوزراء عمران خان للسُلطات المعنية بوضع إستراتيجية شاملة للتعامل مع تهديد فيروس كورونا محذرًا من عدم إمكان استبعاد تفشي هذا الفيروس القاتل في باكستان، بسبب تواجد عدد كبير من الصينيين في البلاد.واهتمت بتأكيد باكستان بأن أمنها مرتبط بالأمن والاستقرار في أفغانستان، وعزمها على دعم الجهود المبذولة لإحلال السلام في هذا البلد المجاور.وتحدثت صحف الثلاثاء عن تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأفغانية "أريانا إيرلاينز"، أمس في منطقة تسيطر عليها حركة طالبان بولاية غزنة شرق البلاد، واعتقال القوات الخاصة الأفغانية ستة مسلحين تابعين لحركة طالبان في ولاية وارداك.وتابعت الجهود الدولية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا القاتل الذي حصد أرواح العشرات في الصين.// انتهى //08:24ت م0010