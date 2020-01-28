نجران 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسأقامت فروسية نجران أمس، سباقها الثالث عشر للموسم الحالي 1441 هـ، وذلك على ميدان الفروسية بنجران.وأفاد أمين عام فروسية نجران، محمد بن مهدي غشام أن السباق تكون من 4 أشواط، مسافتها 1400 متر، خصص الشوط الأول للأفراس مفتوح الدرجات وحصل على المركز الأول الفرس "نجمة بانديني" للمالك اسطبل الحضن، وخصص الشوط الثاني لخيول الإنتاج من 1-3 أعوام حصل المركز الأول الجواد "عسعاس" للمالك صالح عبيان آل منصور.فيما خصص الشوط الثالث لإنتاج 2016 مفتوح الدرجات وحصل على المركز الأول الجواد "محتال" للمالك صالح عبيان آل منصور، وخصص الشوط الرابع لخيول الإنتاج مفتوح الدرجات وحصل على المركز الأول الجواد "النهر الخالد" للمالك علي هادي آل شرية.// انتهى //09:18ت م0013