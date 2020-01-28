بكين 3 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسأوصت الصين التي تبذل جهودًا شاقة لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا، اليوم مواطنيها بإرجاء خطط سفرهم إلى الخارج.وقالت الإدارة الوطنية للهجرة في بيان "نوصي المقيمين" في الصين القارية "إرجاء موعد رحلاتهم التي لا ضرورة لها".وذكرت بأن "خفض التنقلات عبر الحدود يسهم في السيطرة على الوباء"، مؤكدةً أنها أعلنت هذه التوصيات "لحماية صحة وسلامة الصينيين والأجانب على حد سواء".// انتهى //09:30ت م0015