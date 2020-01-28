نجران 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واستنظم جامعة نجران ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد غداً، دورة تدريبية للتعريف بنظام "البلاك بورد" للمستوى المتقدم، وذلك بكلية التربية للبنات.وتهدف الدورة إلى تمكين عضوات هيئة التدريس من استخدام وسائل التعلم الإلكتروني لتفعيل المقررات الإلكترونية من خلال "البلاك بورد" للمستوى المُتقدم، لكي يتم إتاحة المقررات الدراسية والمحتوى التعليمي للطالبات بشكلٍ أسرع، ويسهل التواصل مع عضوات هيئة التدريس في أي زمان ومكان، كما تتناول الدورة التعريف بأساسيات استخدام النظام، وكيفية التعامل مع الخدمات التي يقدمها من خلال الأيقونات المتوفرة.// انتهى //09:36ت م0017