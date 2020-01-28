الخرطوم 3 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تأكيد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية تيبور ناجي خلال لقائه أمس فى الخرطوم وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله أن وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب لا يمنعه التعامل مع النظام المصرفي العالمي.وأشارت إلى احتدام المعارك بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أمس في مديرية نهم القريبة من صنعاء، وبلدة صرواح التابعة لمحافظة مأرب شرق، وجبهات محافظة الجوف.ونقلت صحف الثلاثاء عن الشرطة العراقية ومصدر طبي أن 75 محتجًا على الأقل أصُيب معظمهم بالرصاص الحي في اشتباكات وقعت في الناصرية الليلة الماضية حينما حاولت قوات الأمن إبعادهم عن جسور في المدينة.ولفتت الانتباه إلى دعوة فرنسا أمس الولايات المتحدة إلى مواصلة قتال الجماعات بمنطقة الساحل الإفريقي.// انتهى //09:52ت م0023