مانيلا 3 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسأوقفت السُلطات الفلبينية مؤقتًا إصدار تأشيرات الوصول السياحية للمواطنين الصينيين وذلك بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد بعد الاشتباه في إصابة 14 شخصًا.وأوضح رئيس مكتب الهجرة في الفلبين خاييم مورينتي في بيان اليوم أن اتخاذ الإجراء الاستباقي للسيطرة على الرحلات القادمة من الصين وربما يساعد ذلك في منع انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال وزير الصحة الفلبيني فرانسيسو دوكي في بيان إن السُلطات احتجزت 14 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس خلال الفترة مابين 12 وحتى 16 يناير، مشيرًا إلى أن الأشخاص المحتجزين من الجنسيات الصينية والبرازيلية والأمريكية والألمانية.// انتهى //09:59ت م0025