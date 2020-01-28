بيروت 3 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بإقرار مجلس النواب مشروع موازنة العام 2020 م والتي رافقها أجواء متشنجة جراء التحركات الشعبية التي حصلت في محيط المجلس بوسط بيروت رفضًا لإقرار الموازنة.وأخبرت عن إعلان السلطات الأمنية العراقية عن إصابة سبعة من عناصر الشرطة في هجوم قرب إحدى ساحات الاحتجاج وسط العاصمة.وتطرقت صحف الثلاثاء إلى إبلاغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي أمس بإصابة شخص جراء الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له سفارة واشنطن في بغداد الليلة الماضية.// انتهى //10:16ت م0026