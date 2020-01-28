القاهرة 3 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم انطلاق مؤتمر الأزهر العالمي بمشاركة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ونخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم.ولفتت الانتباه إلى المباحثات العسكرية التي جرت في القاهرة بين القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزى لتعزيز التعاون حول الجهود المصرية الرامية للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمصر ومنطقة الشرق الأوسط.وتحدثت صحف الثلاثاء عن استمرار حالة الاستنفار الدولية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بعد تعديل منظمة الصحة تقييمها لتهديد الفيروس، عادةً أنه أصبح " مرتفعًا " على المستوى الدولي ولم يعد "معتدلًا" كما كانت تصفه.وتطرقت في عدة موضوعات دولية متفرقة منها ممارسة قبرص ضغوط على أوروبا لإقرار إجراءات أشد ضد تركيا، وإقرار مجلس النواب اللبناني الميزانية، وإعلان ألمانيا عن إعداد مشروع قرار لمجلس الأمن حول ليبيا، إضافة إلى اعتراف البنتاجون بتحطيم طائرة عسكرية متطورة بأفغانستان.// انتهى //10:23ت م0027